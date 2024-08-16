Пушилин: Семь мирных жителей пострадали при ударе ВСУ по ТЦ в Донецке

Семь мирных жителей пострадали в результате украинского удара по Донецку, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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По его словам, среди пострадавших есть подросток. Глава ДНР отметил, что площадь пожара в торговом центре «Галактика» составляет 10 тысяч квадратных метров. Сотрудники МЧС вынуждены отъезжать на безопасное расстояние из-за «оперативной обстановки», что осложняет тушение пожара.

РИА Новости отмечает, что здание ТЦ практически полностью выгорело внутри, также повреждены соседние жилые дома.

Кроме того, в результате возгорания в ТЦ было повреждено здание Центральной городской больницы №14 города Донецка.

Ранее после атаки ВСУ возник пожар в районе градирен Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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