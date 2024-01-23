Пушилин: военные РФ продвигаются в направлении Курахово, откуда обстреляли Донецк

По его словам, противник открыл огонь с направления Курахово, который пока находится под контролем Украины.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил в международные организации обращение, в котором призвал осудить удар Вооружённых сил Украины по Донецку 21 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».