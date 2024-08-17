Пушилин: Подвергшийся обстрелу ТЦ в Донецке полностью уничтожен

Здание гипермаркета «Галактика» в Петровском районе Донецка полностью разрушено после атаки ВСУ. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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Ранее украинские военные ударили по зданию гипермаркета, начался пожар, при обстреле пострадали 13 человек.

Как отметил Пушилин, возгорание на месте ЧП локализовали.

«Разбор завалов продолжается. На данный момент погибших в самом здании не обнаружено», — заявил глава ДНР в эфире канала «Россия 24».

Пушилин добавил, что торговый центр полностью уничтожен, речи о том, что здание «в какой-то степени может быть отремонтировано», не идет.

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ФОТО: РИА Новости
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