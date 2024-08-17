Пушилин: Подвергшийся обстрелу ТЦ в Донецке полностью уничтожен
Здание гипермаркета «Галактика» в Петровском районе Донецка полностью разрушено после атаки ВСУ. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Ранее украинские военные ударили по зданию гипермаркета, начался пожар, при обстреле пострадали 13 человек.
Как отметил Пушилин, возгорание на месте ЧП локализовали.
«Разбор завалов продолжается. На данный момент погибших в самом здании не обнаружено», — заявил глава ДНР в эфире канала «Россия 24».
Пушилин добавил, что торговый центр полностью уничтожен, речи о том, что здание «в какой-то степени может быть отремонтировано», не идет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru