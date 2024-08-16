СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по ТЦ в Донецке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по торговому центру в Донецке, сообщили в ведомстве.

СМИ: Минимум два человека погибли при ударе ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, пострадали мирные жители, находившиеся в здании, сейчас им оказывается медицинская помощь.

Петренко отметила, что следствие устанавливает причастных к преступлению.

Ранее в Минздраве ДНР сообщили о том, что количество пострадавших при украинском обстреле ТЦ «Галактика» в Донецке возросло до 11, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПогибшиеПострадавшиеДонецкУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры