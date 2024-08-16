СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по ТЦ в Донецке
16 августа 202416:24
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по торговому центру в Донецке, сообщили в ведомстве.
По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, пострадали мирные жители, находившиеся в здании, сейчас им оказывается медицинская помощь.
Петренко отметила, что следствие устанавливает причастных к преступлению.
Ранее в Минздраве ДНР сообщили о том, что количество пострадавших при украинском обстреле ТЦ «Галактика» в Донецке возросло до 11, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru