Пушилин: Почти всех раненных в Макеевке перевели в другие регионы РФ
Почти всех военных, которые получили травмы в результате обстрела украинскими войсками Макеевки, перевели в другие регионы России, сообщил в Telegram врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Совместно с замминистра обороны РФ Виктором Горемыкиным и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в больницах Ростовской области и Донецкой Народной Республики посетили военнослужащих, которые были ранены в Макеевке в результате обстрела американскими ракетами HIMARS. Врачи рассказали, что раненые начали поступать очень быстро после случившегося, благодаря этому им удалось своевременно оказать экстренную медицинскую помощь. Почти всех уже перевели в другие регионы России», — заявил врио.
По его словам, большая часть сумевших выбраться из попавшего под удар здания, почти сразу бросались спасать сослуживцев, некоторые из вернувшихся при этом погибли.
Число погибших в Макеевке увеличилось до 89. Среди погибших — заместитель командира полка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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