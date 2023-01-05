Пушилин: Почти всех раненных в Макеевке перевели в другие регионы РФ

«Совместно с замминистра обороны РФ Виктором Горемыкиным и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в больницах Ростовской области и Донецкой Народной Республики посетили военнослужащих, которые были ранены в Макеевке в результате обстрела американскими ракетами HIMARS. Врачи рассказали, что раненые начали поступать очень быстро после случившегося, благодаря этому им удалось своевременно оказать экстренную медицинскую помощь. Почти всех уже перевели в другие регионы России», — заявил врио.

По его словам, большая часть сумевших выбраться из попавшего под удар здания, почти сразу бросались спасать сослуживцев, некоторые из вернувшихся при этом погибли.

Число погибших в Макеевке увеличилось до 89. Среди погибших — заместитель командира полка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

