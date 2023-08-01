Пушилин: Два жителя Ясиноватой погибли и семеро пострадали при обстреле ДНР
При обстреле ДНР погибли два мирных жителя Ясиноватой, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, еще семеро пострадали, среди них девочка-подросток 2010 года рождения. Уточняется, что в результате украинского обстрела были повреждены пять домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, в Докучаевске. Вдобавок под огнем противника оказался автобус.
Пушилин отметил, что ВСУ выпустили по ДНР больше 340 боеприпасов.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что три человека погибли, 15 получили ранения в результате обстрела ВСУ села Басань в Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».
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