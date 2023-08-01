Пушилин: Два жителя Ясиноватой погибли и семеро пострадали при обстреле ДНР

Депутаты предложили предоставить отсрочку от призыва отцам детей до трех лет

Правозащитница Ева Меркачева считает, что история с челябинцем, который 14 лет удерживал в плену девушку, может оказаться историей домашнего насилия

Суд отказался исключить солиста группы «Ногу свело!» из списка иноагентов

Во время празднования Дня ВДВ коммунальщики Петербурга отключат девять фонтанов

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