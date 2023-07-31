Гладков сообщил об обстреле Шебекинского округа со стороны Украины

Вооруженные силы Украины в понедельник обстреляли село Ржевка Шебекинского городского округа Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли поселок Прилесье в Белгородской области

Пострадавших нет. Осколки повредили три частных жилых дома.

В домовладениях выбиты стекла, посечены фасады и заборы. Повреждена линия электропередачи.

«Аварийные бригады и оперативные службы выехали на место», - сообщил Гладков.

ВСУ накануне нанесли удар по свиноводческому комплексу в Климовском районе Брянской области. Пострадали три человека, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаВСУБелгородская область

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