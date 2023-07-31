Гладков сообщил об обстреле Шебекинского округа со стороны Украины
Вооруженные силы Украины в понедельник обстреляли село Ржевка Шебекинского городского округа Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Пострадавших нет. Осколки повредили три частных жилых дома.
В домовладениях выбиты стекла, посечены фасады и заборы. Повреждена линия электропередачи.
«Аварийные бригады и оперативные службы выехали на место», - сообщил Гладков.
ВСУ накануне нанесли удар по свиноводческому комплексу в Климовском районе Брянской области. Пострадали три человека, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru