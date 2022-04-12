Кара-Мурзу арестовали на 15 суток за «ускорение шага» при виде полицейских

Хамовнический суд Москвы назначил 15 суток ареста общественному деятелю, журналисту Владимиру Кара-Мурзе. Он был признан виновным «в неповиновении сотрудникам полиции», которые накануне задержали его во дворе собственного дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

На данный момент постановление суда не вступило в силу, оно может быть обжаловано.