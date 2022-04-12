Кара-Мурзу арестовали на 15 суток за «ускорение шага» при виде полицейских

Хамовнический суд Москвы назначил 15 суток ареста общественному деятелю, журналисту Владимиру Кара-Мурзе. Он был признан виновным «в неповиновении сотрудникам полиции», которые накануне задержали его во дворе собственного дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

На данный момент постановление суда не вступило в силу, оно может быть обжаловано.

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Ранее адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров поделился протоколом задержания оппозиционера. В документе говорится, что Кара-Мурза был задержан за то, что при виде полицейских «ускорил шаг и изменил траекторию движения».

Прохоров также заявил, что Кара-Мурзу уже ждали во дворе дома в припаркованном заранее полицейском автобусе, при выходе из машины его незамедлительно задержали. По словам адвоката, арест будет обжалован.

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ФОТО: Владимир Кара-Мурза-младший. Фото с сайта uapress.info
ТЕГИ:АрестОппозиция
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