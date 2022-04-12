Кара-Мурзу арестовали на 15 суток за «ускорение шага» при виде полицейских
Хамовнический суд Москвы назначил 15 суток ареста общественному деятелю, журналисту Владимиру Кара-Мурзе. Он был признан виновным «в неповиновении сотрудникам полиции», которые накануне задержали его во дворе собственного дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
На данный момент постановление суда не вступило в силу, оно может быть обжаловано.
Ранее адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров поделился протоколом задержания оппозиционера. В документе говорится, что Кара-Мурза был задержан за то, что при виде полицейских «ускорил шаг и изменил траекторию движения».
Прохоров также заявил, что Кара-Мурзу уже ждали во дворе дома в припаркованном заранее полицейском автобусе, при выходе из машины его незамедлительно задержали. По словам адвоката, арест будет обжалован.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+10 910 / сут.
Умерли
372 тыс.+281 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+31 271 / сут.
- Депутаты предложили списать участникам операции на Украине долги по кредитам
- Путин назвал «просто подонками» украинцев с символикой СС
- СМИ: Зеленский отказался от встречи со Штайнмайером
- Анна Чиповская высказалась в защиту Райкина
- Автоэксперт объяснил, зачем продлили действие истекших водительских прав
- Четверых редакторов журнала DOXA приговорили к двум годам исправительных работ
- Кара-Мурзу арестовали на 15 суток за «ускорение шага» при виде полицейских
- СМИ: Премьера Великобритании Джонсона оштрафуют за вечеринки во время локдауна
- Макрон поддержал идею семилетнего президентского срока во Франции
- В метро Нью-Йорка открыли стрельбу, есть раненые
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru