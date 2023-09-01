Собянин: Ведется совместная работа с Минобороны по созданию ПВО
Московские власти вместе с Министерством обороны России могут оборудовать позиции ПВО за сутки, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление мэра Сергея Собянина.
По его словам, в прошлом году была построена самая мощная линия обороны для военных, которые работают в зоне спецоперации. Когда Минобороны обратилось к властям города о переустройстве позиций ПВО, возник вопрос, за какое время это следует сделать.
В некоторых случаях на месте возведения объекта ПВО сразу начинает сбивает беспилотные летательные аппараты. Так произошло в Орле, где еще не успели завершить обустройство аэропорта для перехватчиков, как один из вертолетов сбил дрон, который летел к Москве.
Ранее орловский губернатор призвал не выкладывать фото объектов ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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