По его словам, в прошлом году была построена самая мощная линия обороны для военных, которые работают в зоне спецоперации. Когда Минобороны обратилось к властям города о переустройстве позиций ПВО, возник вопрос, за какое время это следует сделать.

В некоторых случаях на месте возведения объекта ПВО сразу начинает сбивает беспилотные летательные аппараты. Так произошло в Орле, где еще не успели завершить обустройство аэропорта для перехватчиков, как один из вертолетов сбил дрон, который летел к Москве.

Ранее орловский губернатор призвал не выкладывать фото объектов ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

