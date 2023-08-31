Беспилотники атаковали российские регионы более 500 раз с начала СВО
Власти российских регионов с 24 февраля 2022 года сообщали о появлении или атаках беспилотников 511 раз. Об этом пишет РБК.
Впервые об атаке дрона по территории РФ стало известно 19 июня прошлого года. Тогда аппарат проник в воздушное пространство Беловского района Курской области и сбросил боекомплект в районе хутора Кучеров. При этом самая масштабная атака БПЛА на регионы произошла 30 августа 2023 года: об ударах беспилотников сообщили в Севастополе, Пскове, Подмосковье, Калужской, Рязанской, Брянской и Орловской областях. В этот же день один дрон был сбит в Воронежской области, напоминает телеканал «360».
Чаще всего украинские беспилотники фиксировали в Белгородской (289 раз), Курской (38 раз) и Брянской (37 раз) областях. При этом дроны 23 раза атаковали Москву и Московскую область. Так, первое нападение БПЛА произошло в ночь на 3 мая, когда два дрона попытались ударить по Кремлю. Тогда беспилотники вывели из строя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru