Россия готова поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса

Министр также отметил помощь России государствам Европы, Америки и Азии, а также международным институтам, в том числе ШОС, Евразийскому экономическому союзу и Всемирной организации здравоохранения с момента начала пандемии.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы от «Единой России» Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что пока рано говорить о результатах испытаний вакцины от коронавируса.

«Во-первых, это некорректно, что наши медики этапную информацию делают публичной. По ней мало о чем можно судить. Эффект вакцины определяется ее результатом. А результат вакцины - это защитный титр антител. Чем интенсивнее идет выработка антител и реакция организма, тем быстрее вырабатываются антитела. Это зависит еще и от особенностей организма. У одного это быстрее вырабатывается, у другого медленнее», – отметил он.

Вакцина была совместно разработана Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Перед процедурой врачи предупреждали, что особенно в первый день после укола могут появиться нежелательные симптомы. Однако на практике уже с первого дня все чувствуют себя хорошо, заявили медики.

