Россия готова поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о готовности России поставить на мировой рынок вакцины и другие препараты, а также тест-системы для COVID-19 c учётом риска второй волны пандемии.
«С учётом риска второй волны пандемии Россия готова поставлять на мировой рынок средства прямого противовирусного действия, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма, тест-системы и вакцины», — приводит слова Мурашко ТАСС.
Министр также отметил помощь России государствам Европы, Америки и Азии, а также международным институтам, в том числе ШОС, Евразийскому экономическому союзу и Всемирной организации здравоохранения с момента начала пандемии.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы от «Единой России» Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что пока рано говорить о результатах испытаний вакцины от коронавируса.
«Во-первых, это некорректно, что наши медики этапную информацию делают публичной. По ней мало о чем можно судить. Эффект вакцины определяется ее результатом. А результат вакцины - это защитный титр антител. Чем интенсивнее идет выработка антител и реакция организма, тем быстрее вырабатываются антитела. Это зависит еще и от особенностей организма. У одного это быстрее вырабатывается, у другого медленнее», – отметил он.
Вакцина была совместно разработана Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Перед процедурой врачи предупреждали, что особенно в первый день после укола могут появиться нежелательные симптомы. Однако на практике уже с первого дня все чувствуют себя хорошо, заявили медики.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
634 тыс.+6 791 / сут.
Умерли
9 073+104 / сут.
Выздоровели
399 тыс.+5 735 / сут.
- Россия готова поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса
- «Норникель» начал служебное расследование сброса в тундру воды с фабрики под Норильском
- Аксенов отказался просить воду у Зеленского для Крыма
- Порье выразил благодарность Хабибу за поздравления
- Путин ввел правило не летать одним бортом с премьером
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru