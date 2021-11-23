Противники QR-кодов из Екатеринбурга арестованы на 12 суток
Суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор двум участникам акции протеста против введения QR-кодов для посещения торговых центров.
Как сообщает РИА Новости, Андрей Подкидышев и Леонид Привалов получили по 12 суток административного ареста.
Им вменяется статья КоАП о «неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции».
Участники акции против QR-кодов ходили по торговым центрам Екатеринбурга, требовали охранников пропустить их и показать свои QR-коды, и провоцировали конфликты.
Ранее сообщалось, что Татарстан первым из регионов России ввел систему QR-кодов в общественном транспорте с 22 ноября. Это привело к многочисленным конфликтам и транспортному коллапсу.
По официальным данным, только за первую половину понедельника в транспорт в Казани не пустили 1,5 тысячи пассажиров, не имевших QR-кодов. Кроме того, жители столицы Татарстана жаловались на двукратный рост цен на такси.
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