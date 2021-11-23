Противники QR-кодов из Екатеринбурга арестованы на 12 суток

Суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор двум участникам акции протеста против введения QR-кодов для посещения торговых центров.

Как сообщает РИА Новости, Андрей Подкидышев и Леонид Привалов получили по 12 суток административного ареста.

Драки и задержания: Как в России встретили введение QR-кодов

Им вменяется статья КоАП о «неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции».

Участники акции против QR-кодов ходили по торговым центрам Екатеринбурга, требовали охранников пропустить их и показать свои QR-коды, и провоцировали конфликты.

Ранее сообщалось, что Татарстан первым из регионов России ввел систему QR-кодов в общественном транспорте с 22 ноября. Это привело к многочисленным конфликтам и транспортному коллапсу.

По официальным данным, только за первую половину понедельника в транспорт в Казани не пустили 1,5 тысячи пассажиров, не имевших QR-кодов. Кроме того, жители столицы Татарстана жаловались на двукратный рост цен на такси.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудЕкатеринбургQR-код
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры