Противники QR-кодов из Екатеринбурга арестованы на 12 суток

Им вменяется статья КоАП о «неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции».

Участники акции против QR-кодов ходили по торговым центрам Екатеринбурга, требовали охранников пропустить их и показать свои QR-коды, и провоцировали конфликты.

Ранее сообщалось, что Татарстан первым из регионов России ввел систему QR-кодов в общественном транспорте с 22 ноября. Это привело к многочисленным конфликтам и транспортному коллапсу.

По официальным данным, только за первую половину понедельника в транспорт в Казани не пустили 1,5 тысячи пассажиров, не имевших QR-кодов. Кроме того, жители столицы Татарстана жаловались на двукратный рост цен на такси.

