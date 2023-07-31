Против жителя ДНР возбудили дело за шпионаж в пользу Украины
ФСБ возбудила уголовное дело против жителя Донецкой народной республики за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.
«Фигурант по заданию СБУ (Службы безопасности Украины. - НСН) осуществлял сбор и передачу информации о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов», — указали в ФСБ.
Также правоохранители вынесли официальные предостережения о недопустимости противоправных действий четырем жителям ДНР, пишет Ura.ru. По данным ведомства, граждане региона попали под давление спецслужб Украины в рамках программы «Тебя ждут дома», цель которой — принуждение «уязвимой категории» населения к конфиденциальному сотрудничеству с СБУ и последующее получение данных военного характера для совершения диверсий в России.
«В рамках работы программы "ТЖД" сотрудники СБУ используют методы психологического давления, применяют физическую силу, шантаж и запугивание», - отметили в ФСБ, добавив, что добровольно сообщившие о вербовочных подходах люди освобождаются от уголовной ответственности.
Ранее сотрудники УФСБ по ДНР задержали шпиона и диверсанта СБУ, передававшего информацию о местах дислокации и передвижении армии России, напоминает RT.
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