ФСБ: Два агента разведки Украины получили по 15 лет колонии за шпионаж
Суд в России вынес приговор двоим агентам украинской разведки по делу о шпионской деятельности и причастность к гибели российских военнослужащих в зоне спецоперации. Обвиняемым назначено по 15 лет колонии строго режима, информирует Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.
Агенты военной разведки Украины были задержаны сотрудниками спецслужб РФ в 2022 году. Как уточняет RT, им также вменили причастность к уничтожению российской военной техники в зоне СВО.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс недавно признался, что у ЦРУ сейчас есть уникальная возможность активно вербовать шпионов в России, и американская разведка готова её воспоьзоваться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru