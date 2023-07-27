ФСБ: Два агента разведки Украины получили по 15 лет колонии за шпионаж

Суд в России вынес приговор двоим агентам украинской разведки по делу о шпионской деятельности и причастность к гибели российских военнослужащих в зоне спецоперации. Обвиняемым назначено по 15 лет колонии строго режима, информирует Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Агенты военной разведки Украины были задержаны сотрудниками спецслужб РФ в 2022 году. Как уточняет RT, им также вменили причастность к уничтожению российской военной техники в зоне СВО.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс недавно признался, что у ЦРУ сейчас есть уникальная возможность активно вербовать шпионов в России, и американская разведка готова её воспоьзоваться.

