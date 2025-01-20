Кингисеппские таможенники предотвратили контрабанду старинных картин
Кингисеппские таможенники предотвратили контрабанду старинных картин, сообщили в ФТС России.
Инспекторы на пункте пропуска Ивангород остановили 40-летнюю россиянку, прибывшую из Эстонии. При проверке ее багажа были обнаружены две картины и графическая работа.
Женщина заявила, что перевозит их по просьбе знакомой за денежное вознаграждение. Экспертиза установила, что натюрморты «С фруктами и вазой» и «Букет цветов в терракотовой вазе» созданы в начале ХХ века неизвестными художниками из Западной Европы.
Все произведения признаны культурными ценностями, подлежащими обязательному декларированию.
Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей в крупном размере. Нарушительнице грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы сроком до пяти лет. Следствие продолжается.
Ранее прилетевшие в Тюмень из ОАЭ двое мужчин попытались незаконно ввезти с целью перепродажи 256 плиток дубайского шоколада, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru