Кингисеппские таможенники предотвратили контрабанду старинных картин

Инспекторы на пункте пропуска Ивангород остановили 40-летнюю россиянку, прибывшую из Эстонии. При проверке ее багажа были обнаружены две картины и графическая работа.



Женщина заявила, что перевозит их по просьбе знакомой за денежное вознаграждение. Экспертиза установила, что натюрморты «С фруктами и вазой» и «Букет цветов в терракотовой вазе» созданы в начале ХХ века неизвестными художниками из Западной Европы.



Все произведения признаны культурными ценностями, подлежащими обязательному декларированию.



Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей в крупном размере. Нарушительнице грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы сроком до пяти лет. Следствие продолжается.

Ранее прилетевшие в Тюмень из ОАЭ двое мужчин попытались незаконно ввезти с целью перепродажи 256 плиток дубайского шоколада, напоминает «Радиоточка НСН».

