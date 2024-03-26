Против ранее судимого россиянина возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма
Против ранее судимого 29-летнего жителя Рязани правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Россиянина обвиняют в реабилитации нацизма. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по региону.
Отмечается, что противоправные действия смогли пресечь сотрудники регионального Центра противодействия экстремизму УМВД России. Материалы уголовного дела направлены в суд, злоумышленник может получить до пяти лет лишения свободы.
Отмечается, что фигурант размещал в соцсетях сообщения, в которых положительно оценивал преступления нацистов, установленные приговором Международного военного трибунала. Он также неуважительно высказывался о Дне защитника отечества и размещал видеозаписи, в которых отрицались факты наказания военных преступников европейских государств «оси». Отмечается, что с постами подозреваемого мог ознакомиться любой желающий.
Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил с членами Совбеза России борьбу с распространением неонацистских идей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru