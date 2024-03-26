Против ранее судимого россиянина возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма

Отмечается, что противоправные действия смогли пресечь сотрудники регионального Центра противодействия экстремизму УМВД России. Материалы уголовного дела направлены в суд, злоумышленник может получить до пяти лет лишения свободы.

Отмечается, что фигурант размещал в соцсетях сообщения, в которых положительно оценивал преступления нацистов, установленные приговором Международного военного трибунала. Он также неуважительно высказывался о Дне защитника отечества и размещал видеозаписи, в которых отрицались факты наказания военных преступников европейских государств «оси». Отмечается, что с постами подозреваемого мог ознакомиться любой желающий.

Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил с членами Совбеза России борьбу с распространением неонацистских идей.

