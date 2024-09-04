Против двоих мужчин возбудили дело о хулиганстве за перестрелку в Химках

Отмечается, что один из злоумышленников проживает в Раменском районе. Его допросили и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

О перестрелке возле дома на улице Некрасова поступило сообщение в дежурную часть. Отмечается, что один из фигурантов скрылся с места происшествия на автомобиле. Оба преступника получили травмы и были отпущены домой после оказания первой помощи.

Ранее суд арестовал троих обвиняемых в нападении на свадебный автобус в Щелково (Московская область).

