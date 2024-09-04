Против двоих мужчин возбудили дело о хулиганстве за перестрелку в Химках
Двое мужчин устроили перестрелку из травматического оружия в подмосковных Химках и стали фигурантами дела о хулиганстве. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области. В Химках двое мужчин поссорились и устроили перестрелку из травматического оружия.
Отмечается, что один из злоумышленников проживает в Раменском районе. Его допросили и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
О перестрелке возле дома на улице Некрасова поступило сообщение в дежурную часть. Отмечается, что один из фигурантов скрылся с места происшествия на автомобиле. Оба преступника получили травмы и были отпущены домой после оказания первой помощи.
Ранее суд арестовал троих обвиняемых в нападении на свадебный автобус в Щелково (Московская область).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru