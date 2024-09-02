В Подмосковье арестовали обвиняемых в нападении на свадебный автобус

Инцидент произошёл в подмосковном Щелково. Четверо мужчин, ехавшие на внедорожнике, остановили микроавтобус и разбили пассажирское стекло, осколки которого попали в салон. Были травмированы пассажиры, в том числе дети.

Позже трое из нападавших были задержаны. Свою вину они не признали. Суд отправил их в СИЗО на два месяца.

Ранее следователи завели дело по данному факту дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

