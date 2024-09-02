В Подмосковье арестовали обвиняемых в нападении на свадебный автобус
Суд арестовал троих обвиняемых в нападении на свадебный автобус. Об этом сообщает пресс-службе главного Следственного управления СК РФ по Московской области.
Инцидент произошёл в подмосковном Щелково. Четверо мужчин, ехавшие на внедорожнике, остановили микроавтобус и разбили пассажирское стекло, осколки которого попали в салон. Были травмированы пассажиры, в том числе дети.
Позже трое из нападавших были задержаны. Свою вину они не признали. Суд отправил их в СИЗО на два месяца.
Ранее следователи завели дело по данному факту дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru