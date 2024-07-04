Против депутата думы Волгоградской области возбудили уголовное дело
4 июля 202416:57
Следственный комитет России возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий против депутата областной думы Волгоградской области Татьяны Распутиной. Об этом сообщило РИА Новости.
При этом подробности дела не разглашаются, однако со слов фигурантки известно, что она намерена обжаловать возбуждение дела, поскольку считает его незаконным.
Ранее сотрудники ФСБ задержали экс-замглавы Челябинска, бывшего руководителя Комитета градостроительства и архитектуры по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru