Против депутата думы Волгоградской области возбудили уголовное дело

При этом подробности дела не разглашаются, однако со слов фигурантки известно, что она намерена обжаловать возбуждение дела, поскольку считает его незаконным.

Ранее сотрудники ФСБ задержали экс-замглавы Челябинска, бывшего руководителя Комитета градостроительства и архитектуры по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

