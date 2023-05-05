«Просто померещилось»: «Аэрофлот» опроверг слухи об атаке дрона в Шереметьево

«Возможно, это был оптический обман или, что вероятнее всего, пассажиру просто померещилось», - сообщили в пресс-службе компании.

Между тем, по утверждению внимательного пассажира, дрон целился в борт самолета, однако, не долетев до него несколько десятков метров, развернулся и улетел к лесу.

