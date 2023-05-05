«Просто померещилось»: «Аэрофлот» опроверг слухи об атаке дрона в Шереметьево
Компания «Аэрофлот» заявила, что информация СМИ о сближении беспилотника с ее самолетом не нашла подтверждения.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на пассажира рейса «Самара — Москва», что неопознанный беспилотник якобы попытался атаковать лайнер Airbus А320 при посадке в «Шереметьево».
«Возможно, это был оптический обман или, что вероятнее всего, пассажиру просто померещилось», - сообщили в пресс-службе компании.
Между тем, по утверждению внимательного пассажира, дрон целился в борт самолета, однако, не долетев до него несколько десятков метров, развернулся и улетел к лесу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru