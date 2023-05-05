СМИ: Неопознанный беспилотник попытался атаковать самолет в «Шереметьево»

По словам одного из пассажиров рейса «Самара — Москва», дрон целился в борт самолёта, однако за несколько десятков метров до столкновения внезапно сменил курс и улетел в сторону лесополосы рядом с воздушной гаванью.

После посадки гражданин передал информацию службе безопасности «Шереметьево», проводится проверка.

Ранее взлёт самолёта авиакомпании «Победа» из аэропорта «Шереметьево» едва не был сорван дроном-разведчиком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

