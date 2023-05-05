СМИ: Неопознанный беспилотник попытался атаковать самолет в «Шереметьево»
Неопознанный беспилотник попытался атаковать лайнер Airbus А320 авиакомпании «Аэрофлот» во время посадки в «Шереметьево», сообщает Telegram-канал Mash.
По словам одного из пассажиров рейса «Самара — Москва», дрон целился в борт самолёта, однако за несколько десятков метров до столкновения внезапно сменил курс и улетел в сторону лесополосы рядом с воздушной гаванью.
После посадки гражданин передал информацию службе безопасности «Шереметьево», проводится проверка.
Ранее взлёт самолёта авиакомпании «Победа» из аэропорта «Шереметьево» едва не был сорван дроном-разведчиком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru