СМИ: Неопознанный беспилотник попытался атаковать самолет в «Шереметьево»

Неопознанный беспилотник попытался атаковать лайнер Airbus А320 авиакомпании «Аэрофлот» во время посадки в «Шереметьево», сообщает Telegram-канал Mash.

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По словам одного из пассажиров рейса «Самара — Москва», дрон целился в борт самолёта, однако за несколько десятков метров до столкновения внезапно сменил курс и улетел в сторону лесополосы рядом с воздушной гаванью.

После посадки гражданин передал информацию службе безопасности «Шереметьево», проводится проверка.

Ранее взлёт самолёта авиакомпании «Победа» из аэропорта «Шереметьево» едва не был сорван дроном-разведчиком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:МоскваБеспилотникиАэропортШереметьево

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