Стрелковое оружие производства США и Швеции нашли на месте ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы в районе села Кремяное в Курской области. Об этом сообщил представитель силового ведомства РФ в беседе с РИА Новости.

Ранее морские пехотинцы 810-й ударно-штурмовой бригады ВС России уничтожили у Кремяного ДРГ противника.

«На месте ликвидации украинской ДРГ... морпехами было захвачено стрелковое натовское оружие», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, были обнаружены шведская автоматическая винтовка AK5C, автоматический карабин М-4 и пулемет М2 Браунинг американского производства.

Ранее СМИ сообщили, что Украина активно применяет в Курской области вооружение, предоставленное США и партнерами, в частности, американские авиабомбы с наведением по GPS Joint Direct Attack Munition.

