Проректора РАНХиГС Федотова отправили под домашний арест
Тверской суд Москвы избрал меру пресечения проректору РАНХиГС Ивану Федотову, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда.
В сообщении говорится, что судья Ксения Панова отправила Федотова под домашний арест до 7 августа 2022 года.
По информации источников РБК, проректор проходит по тому же делу, что и ректор РАНХиГС Владимиру Мау, который ранее также был отправлен под домашний арест.
Мау вместе с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и замгендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком обвиняются в хищении, а также в фиктивном трудоустройстве.
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