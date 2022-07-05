СМИ: Ректора РАНХиГС Мау обвиняют в двух эпизодах мошенничества

Отмечается, что по первому эпизоду Мау вместе с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и замгендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком обвиняются в хищении более 20 миллионов рублей. Так, они организовали фиктивное трудоустройство в вуз 12 сотрудников Минпросвещения.

Собеседник агентства уточнил, что второй эпизод в деле также связан с фиктивным трудоустройством сотрудника Минпросвещения. Он подчеркнул, что ущерб от «действий группы» превысит 40 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении денежных средств вуза, напоминает RT. Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест до 7 августа, уточняет телеканал «360».

