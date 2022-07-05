СМИ: Ректора РАНХиГС Мау обвиняют в двух эпизодах мошенничества
Следователи управления МВД по Москве могут вменить ректору РАНХиГС Владимиру Мау еще один эпизод хищения - на сумму порядка 20 миллионов рублей при исполнении нацпроекта «Образование». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что по первому эпизоду Мау вместе с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и замгендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком обвиняются в хищении более 20 миллионов рублей. Так, они организовали фиктивное трудоустройство в вуз 12 сотрудников Минпросвещения.
Собеседник агентства уточнил, что второй эпизод в деле также связан с фиктивным трудоустройством сотрудника Минпросвещения. Он подчеркнул, что ущерб от «действий группы» превысит 40 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении денежных средств вуза, напоминает RT. Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест до 7 августа, уточняет телеканал «360».
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