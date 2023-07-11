Пропавшую в Челябинской области школьницу нашли убитой
Пропавшую несколько дней назад 11-летнюю девочку из города Сим в Челябинской области Ксению Устюгову нашли убитой.
По данным источника URA.RU, в убийстве девочки подозревают отца одной из подруг школьницы.
По предварительным данным, мужчина убил Ксению, а после закопал ее тело в лесном массиве. Рюкзак девочки он выбросил в реку, течением которой его позже прибило к берегу, сообщает издание. По информации URA.RU, злоумышленник уже сознался в содеянном.
Девочка пропала в воскресенье, 9 июля. В поисках участвовали волонтеры и сотрудники районной полиции. Утром во вторник, 11 июля на берегу реки Сим поисковой группе удалось найти рюкзак девочки. На странице поисковой группы «ЛизаАлерт» «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что девочка найдена погибшей, сообщаtn RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд обязал Марию Певчих опровергнуть фейки о бизнесмене Олеге Дерипаске
- Комитет Госдумы по здоровью рекомендовал принять проект о запрете смены пола во втором чтении
- В Госдуму внесут проект о кредитных каникулах для беременных и женщин в декрете
- Источник: Российские войска сбили два украинских Су-25 под Херсоном
- Путин подписал указ о награждении сотрудников газеты «Вечерняя Москва»
- Фадеев пригрозил Наргиз судом из-за прав на его песни
- В Белом доме заявили, что поставка кассетных боеприпасов Украине не угрожает единству НАТО
- Группа из 22 человек пропала во время сплава по реке в Пермском крае
- Пропавшую в Челябинской области школьницу нашли убитой
- Салливан не стал называть сроки вступления Украины в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru