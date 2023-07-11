Пропавшую в Челябинской области школьницу нашли убитой

Пропавшую несколько дней назад 11-летнюю девочку из города Сим в Челябинской области Ксению Устюгову нашли убитой.

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По данным источника URA.RU, в убийстве девочки подозревают отца одной из подруг школьницы.

По предварительным данным, мужчина убил Ксению, а после закопал ее тело в лесном массиве. Рюкзак девочки он выбросил в реку, течением которой его позже прибило к берегу, сообщает издание. По информации URA.RU, злоумышленник уже сознался в содеянном.

Девочка пропала в воскресенье, 9 июля. В поисках участвовали волонтеры и сотрудники районной полиции. Утром во вторник, 11 июля на берегу реки Сим поисковой группе удалось найти рюкзак девочки. На странице поисковой группы «ЛизаАлерт» «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что девочка найдена погибшей, сообщаtn RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Челябинская ОбластьУбийствоРебенокСледственный Комитет Рф

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