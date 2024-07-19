В Якутии пропал вертолет Robinson с пилотом и тремя пассажирами
Вертолет Robinson пропал в Якутии в 80 км от села Чагда. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону.
«Ночью в 80 километрах от населенного пункта Чагда сработал аварийный маяк "Экоспас" воздушного судна Robinson», — указали в ведомстве.
На борту вертолета находились пилот и три пассажира. Спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы готовы к отправке из аэропорта Маган на место ЧП для поисковых мероприятий.
Как отметили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, у вертолета Robinson сработал аварийный радиомаяк, а пилот не вышел на связь в назначенное время, пишет Ura.ru. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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