На поиски пропавшего в Якутии два дня назад вертолета направили Ми-8

На поиски пропавшего два дня назад вертолета Robinson в Якутии вылетел вертолет Ми-8, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии».

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Ранее в МЧС региона сообщили, что вертолет Robinson пропал в Якутии в 80 км от села Чагда. На борту вертолета находились пилот и три пассажира.

В воскресенье, 21 июля, в Росавиации сообщили, что пропавший вертолет не удается найти. Спасательную операцию пришлось приостановить до завтра из-за плохих метеоусуловий.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ отметили, что у вертолета Robinson сработал аварийный радиомаяк, а пилот не вышел на связь в назначенное время, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:ЯкутияВертолет Ми-8

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