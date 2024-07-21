На поиски пропавшего в Якутии два дня назад вертолета направили Ми-8
На поиски пропавшего два дня назад вертолета Robinson в Якутии вылетел вертолет Ми-8, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии».
Ранее в МЧС региона сообщили, что вертолет Robinson пропал в Якутии в 80 км от села Чагда. На борту вертолета находились пилот и три пассажира.
В воскресенье, 21 июля, в Росавиации сообщили, что пропавший вертолет не удается найти. Спасательную операцию пришлось приостановить до завтра из-за плохих метеоусуловий.
В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ отметили, что у вертолета Robinson сработал аварийный радиомаяк, а пилот не вышел на связь в назначенное время, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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