На поиски пропавшего в Якутии два дня назад вертолета направили Ми-8

Ранее в МЧС региона сообщили, что вертолет Robinson пропал в Якутии в 80 км от села Чагда. На борту вертолета находились пилот и три пассажира.

В воскресенье, 21 июля, в Росавиации сообщили, что пропавший вертолет не удается найти. Спасательную операцию пришлось приостановить до завтра из-за плохих метеоусуловий.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ отметили, что у вертолета Robinson сработал аварийный радиомаяк, а пилот не вышел на связь в назначенное время, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

