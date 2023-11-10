Спасатели нашли пропавший на Чукотке самолет
10 ноября 202313:34
Спасатели нашли пропавший на Чукотке самолет Ан-2, все находившиеся на борту живы. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Кузнецов.
При этом он добавил, что у найденных пилотов и пассажира имеются ранения. Однако он не уточнил, какие именно.
Ранее утром самолет Ан-2 перестал выходить на связь на Чукотке, он летел по маршруту Певек -Полярный - Певек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru