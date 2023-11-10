Спасатели нашли пропавший на Чукотке самолет Ан-2, все находившиеся на борту живы. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Кузнецов.

При этом он добавил, что у найденных пилотов и пассажира имеются ранения. Однако он не уточнил, какие именно.

Ранее утром самолет Ан-2 перестал выходить на связь на Чукотке, он летел по маршруту Певек -Полярный - Певек.

