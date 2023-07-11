Пропавших в Пермском крае туристов с детьми нашли
11 июля 202312:56
Всех пропавших в Пермском крае туристов с детьми нашли, сообщило министерство территориальной безопасности региона.
Гид-проводник предположил, что пропавшие в Пермском крае туристы задержались из-за падения уровня воды
Уточняется, что все обнаруженные туристы живы и здоровы.
Накануне стало известно о том, что группа туристов из 22 человек, в том числе 11 детей, пропала во время сплава по реке Усьве в Пермском крае.
В МЧС подтвердили исчезновение группы, а сотрудники полиции организовали поиски, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru