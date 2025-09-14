Пропавшего судью нашли мертвым в Иркутске
Пропавшего в Иркутске судью Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николая Курца нашли мертвым. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По данным источника, прощание с Курцем пройдет 16 сентября. В суде выразили соболезнования его семье и близким. Причина смерти 37-летнего судьи не раскрывается.
Известно, что Николай Курц ушел из дома в ночь на 3 сентября и с того момента не выходил на связь. О его пропаже стало известно 8 сентября. Последний раз камеры сняли Курца на Глазковском мосту, и больше он не попадал в объективы.
С ноября 2023 года мужчина занимал должность судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, до этого около семи лет был судьей Арбитражного суда Иркутской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
