Пропавшего судью нашли мертвым в Иркутске

По данным источника, прощание с Курцем пройдет 16 сентября. В суде выразили соболезнования его семье и близким. Причина смерти 37-летнего судьи не раскрывается.

Известно, что Николай Курц ушел из дома в ночь на 3 сентября и с того момента не выходил на связь. О его пропаже стало известно 8 сентября. Последний раз камеры сняли Курца на Глазковском мосту, и больше он не попадал в объективы.

С ноября 2023 года мужчина занимал должность судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, до этого около семи лет был судьей Арбитражного суда Иркутской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».