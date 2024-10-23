Пропавшего российского журналиста нашли в гараже
Пропавшего в Чите больше недели назад спортивного журналиста Владимира Свечникова нашли живым в одном из гаражей города. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В ведомстве отметили, что журналист объяснил свой поступок желанием остаться в одиночестве. По данным телеканала «Забайкалье», Свечников поставил палатку в гараже и жил в постройке.
О пропаже Свечникова стало известно 15 октября. Днем ранее он ушел из дома и не вернулся, его близкие сообщили о случившемся в полицию.
Ранее Алексей Бражников, известный как MC Bandit, был найден мертвым в гараже в районе Уралмаш в Екатеринбурге.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Чаплин заявил об увеличении вычета на второго ребенка в 2025 году
- СМИ: Двое из трех напавших на здание в Анкаре террористов нейтрализованы
- Глава Роскомнадзора заявил о падении трафика YouTube в России
- Хуснуллин: Государство не будет стимулировать ипотеку при высокой инфляции
- Захарова предупредила Запад об ответе на использование российских активов
- «Автостат»: За 10 лет новые автомобили в России подорожали втрое
- Excite Quintet закроет серию октябрьских концертов «Джаза на воде»
- Советник президента РФ заявил о кибератаках на цифровую инфраструктуру БРИКС
- Памятник Жану-Клоду Ван Дамму демонтировали в Азербайджане
- Захарова назвала вбросами сообщения об отправке военных из КНДР в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru