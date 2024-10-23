Пропавшего российского журналиста нашли в гараже

Пропавшего в Чите больше недели назад спортивного журналиста Владимира Свечникова нашли живым в одном из гаражей города. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

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В ведомстве отметили, что журналист объяснил свой поступок желанием остаться в одиночестве. По данным телеканала «Забайкалье», Свечников поставил палатку в гараже и жил в постройке.

О пропаже Свечникова стало известно 15 октября. Днем ранее он ушел из дома и не вернулся, его близкие сообщили о случившемся в полицию.

Ранее Алексей Бражников, известный как MC Bandit, был найден мертвым в гараже в районе Уралмаш в Екатеринбурге.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ЖурналистыЗабайкальеЧита

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