Пропавшего российского журналиста нашли в гараже

В ведомстве отметили, что журналист объяснил свой поступок желанием остаться в одиночестве. По данным телеканала «Забайкалье», Свечников поставил палатку в гараже и жил в постройке.

О пропаже Свечникова стало известно 15 октября. Днем ранее он ушел из дома и не вернулся, его близкие сообщили о случившемся в полицию.

Ранее Алексей Бражников, известный как MC Bandit, был найден мертвым в гараже в районе Уралмаш в Екатеринбурге.

