На Кубани нашли мертвой туристку, пропавшую в море

Спасатели обнаружили тело туристки в акватории Туапсинского района Краснодарского края, которую неделю назад унесло в море. В группе районной администрации во «Вконтакте» говорится, что внешне женщина схожа в той, что пропала во время катания на сапборде.

Россия направила ноту Турции после дебоша россиянок в аэропорту

По данным властей, сапборды трех туристок унесло в море 11 июля, одна девушка вернулась сама, другую нашли на расстоянии 400 метров от берега, а третья пропала.

Спасатели нашли и достали из воды девушку утром в пятницу вблизи села Ольгинки, напротив пансионата «Шахтинский текстильщик».

Ранее Ассоциация тероператоров РФ сообщила, что нНа курортах Краснодарского края начались проблемы с водой и светом.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/DKTiP_SochiAdm
ТЕГИ:ТуристыКраснодарский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры