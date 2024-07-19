На Кубани нашли мертвой туристку, пропавшую в море
Спасатели обнаружили тело туристки в акватории Туапсинского района Краснодарского края, которую неделю назад унесло в море. В группе районной администрации во «Вконтакте» говорится, что внешне женщина схожа в той, что пропала во время катания на сапборде.
По данным властей, сапборды трех туристок унесло в море 11 июля, одна девушка вернулась сама, другую нашли на расстоянии 400 метров от берега, а третья пропала.
Спасатели нашли и достали из воды девушку утром в пятницу вблизи села Ольгинки, напротив пансионата «Шахтинский текстильщик».
Ранее Ассоциация тероператоров РФ сообщила, что нНа курортах Краснодарского края начались проблемы с водой и светом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вассерман назвал трех главных предателей России
- Суд арестовал осквернившего христианский крест блогера из Дагестана
- Telegram раскроет данные о стране и дате регистрации публичных аккаунтов
- В Республиканской партии США обвинили ЕС в кризисе на Украине
- В СПЧ предположили, что обмен Гершковича состоится «в ближайшее время»
- Шесть человек были ранены в результате удара ВСУ по Кременной
- На Кубани нашли мертвой туристку, пропавшую в море
- МВД РФ объявило в розыск журналиста Олега Кашина
- Авиасалон МАКС-2024 пройдет в онлайн-режиме
- Лукашенко раскритиковал работу энергетиков по устранению последствий бури в РБ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru