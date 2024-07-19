На Кубани нашли мертвой туристку, пропавшую в море

По данным властей, сапборды трех туристок унесло в море 11 июля, одна девушка вернулась сама, другую нашли на расстоянии 400 метров от берега, а третья пропала.

Спасатели нашли и достали из воды девушку утром в пятницу вблизи села Ольгинки, напротив пансионата «Шахтинский текстильщик».

Ранее Ассоциация тероператоров РФ сообщила, что нНа курортах Краснодарского края начались проблемы с водой и светом.







