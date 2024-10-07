СМИ: Рэпер MC Bandit найден мертвым в Екатеринбурге

Алексей Бражников, известный как MC Bandit, был найден мертвым в гараже в районе Уралмаш в Екатеринбурге. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Официального комментария от следственного управления СКР по Свердловской области пока не поступало.

СМИ: умер актер, игравший депутата Виталия Наливкина

Бражников родился и всю жизнь прожил на Уралмаше. Рэпом увлекался еще со школы, работал диджеем, сотрудничал с Свердловской киностудией и вел музыкальные занятия.

Он создал собственную студию звукозаписи Da Ban Studio и работал с такими исполнителями, как Витя АК-47 и группа «Восточный округ». Последний трек выпустил в феврале этого года. У Бражникова остался сын, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЕкатеринбургСмертьРэпер

Горячие новости

Все новости

партнеры