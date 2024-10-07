СМИ: Рэпер MC Bandit найден мертвым в Екатеринбурге
Алексей Бражников, известный как MC Bandit, был найден мертвым в гараже в районе Уралмаш в Екатеринбурге. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Официального комментария от следственного управления СКР по Свердловской области пока не поступало.
Бражников родился и всю жизнь прожил на Уралмаше. Рэпом увлекался еще со школы, работал диджеем, сотрудничал с Свердловской киностудией и вел музыкальные занятия.
Он создал собственную студию звукозаписи Da Ban Studio и работал с такими исполнителями, как Витя АК-47 и группа «Восточный округ». Последний трек выпустил в феврале этого года. У Бражникова остался сын, передает «Радиоточка НСН».
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