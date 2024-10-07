СМИ: Рэпер MC Bandit найден мертвым в Екатеринбурге

Алексей Бражников, известный как MC Bandit, был найден мертвым в гараже в районе Уралмаш в Екатеринбурге. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Официального комментария от следственного управления СКР по Свердловской области пока не поступало.