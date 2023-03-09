Прокурор запросил пожизненный срок для обвиняемого по делу о терактах полковника Исаева
Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы для начальника ОМВД России по Кизлярскому району республики Дагестан полковника полиции Гази Исаева, сообщает ТАСС.
Правоохранителю предъявлено обвинение по делу о совершенных 29 марта 2010 года террористических актах на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Московского метрополитена, в результате которых 39 человек погибли и более 100 получили ранения.
Прокурор попросил признать Исаева виновным в терактах, а также в участии в организованном преступном сообществе с использованием своего служебного положения.
Исаев был задержан в ноябре 2020 года. По данным следствия, он является участником запрещенной в РФ террористической организации «Имарат Кавказ». В 2009-2010 годах полицейский передавал боевикам информацию о деятельности Кизлярского РОВД, перевозил руководителей подразделений преступного сообщества по территории республики, а также лично доставил на автостанцию в районе Кизляра одну из смертниц, сообщает НСН.
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