Прокурор запросил пожизненный срок для обвиняемого по делу о терактах полковника Исаева

Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы для начальника ОМВД России по Кизлярскому району республики Дагестан полковника полиции Гази Исаева, сообщает ТАСС.

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Правоохранителю предъявлено обвинение по делу о совершенных 29 марта 2010 года террористических актах на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Московского метрополитена, в результате которых 39 человек погибли и более 100 получили ранения.

Прокурор попросил признать Исаева виновным в терактах, а также в участии в организованном преступном сообществе с использованием своего служебного положения.

Исаев был задержан в ноябре 2020 года. По данным следствия, он является участником запрещенной в РФ террористической организации «Имарат Кавказ». В 2009-2010 годах полицейский передавал боевикам информацию о деятельности Кизлярского РОВД, перевозил руководителей подразделений преступного сообщества по территории республики, а также лично доставил на автостанцию в районе Кизляра одну из смертниц, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
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