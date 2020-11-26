СМИ: полицейские устроили массовый сход в дагестанском Кизляре

Полицейские устроили массовый сход в дагестанском Кизляре, сообщает телеграм-канал Baza.

Поводом стало задержание сотрудниками СК и ФСБ начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева. Следствие считает, что он был пособником боевиков, устроивших в 2010 году теракты на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры». В частности, по данным силовиков, он лично доставил одну из смертниц со взрывным устройством на автостанцию в Кизляре для выезда в Москву. Отмечается, что Исаев состоял в запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ».

У здания ОМВД по Кизляру собрались несколько десятков полицейских, которые требуют освободить Исаева и считают обвинения необоснованными.

Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН назвал Исаева «паршивой овцой» и добавил, что не стоит считать столь позднее задержание Исаева провалом.

