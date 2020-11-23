Главе дагестанского отдела полиции предъявили обвинения по делу о терактах в московском метро
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ РФ задержали начальника ОМВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан полковника полиции Гази Исаева, сообщили в пресс-службе ведомства.
В сообщении говорится, что полицейскому предъявлено обвинение по делу о совершенных 29 марта 2010 года террористических актах на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Московского метрополитена, в результате которых 39 человек погибли и более 100 получили ранения.
По данным следствия, Исаев, являясь участником запрещенной в РФ террористической организации «Имарат Кавказ», в 2009-2010 годах, используя служебное положение, передавал боевикам информацию о деятельности Кизлярского РОВД, в том числе спецоперациях против незаконных бандформирований, пишет «Свободная пресса».
Кроме того, он перевозил руководителей подразделений преступного сообщества по территории Дагестана и лично доставил одну из смертниц с самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для её выезда в Москву и совершения теракта.
Исаеву предъявлено обвинение по статьям «участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», «бандитизм» и «террористический акт.
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