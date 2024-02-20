Прокурор запросил 3,5 года для обвиняемого в сожжении Корана Журавеля
Прокуратура запросила для Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, три года и шесть месяцев колонии за оскорбление чувств верующих. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что фигурант был арестован 22 мая прошлого года. В ходе допроса молодой человек признался, что он уничтожил священную мусульманскую книгу по поручению СБУ. За содеянное Журавелю пообещали вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Задержанный добавил, что ему стыдно перед всеми мусульманами мира.
Напомним, в СИЗО Журавель был избит 15-летним сыном чеченского лидера Рамзана Кадырова Адамом. Позже глава Чечни заявил, что гордится поступком сына, а после личной встречи с обвиняемым назвал Журавеля «мерзким шайтаном».
Ранее Журавель во время заседания суда заявил, что изучает Коран.
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