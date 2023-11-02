Оскорбивший мусульман Журавель заявил, что изучает Коран

Заседание по делу Журавеля проходит в четверг в Висаитовском районном суде Грозного.

«В процессе моего заключения под стражу читаю Коран, изучаю его... дабы понять, как сильно оскорбил чувства верующих», — отметил обвиняемый.

Журавель вновь принес извинения имамам и мусульманам, назвав свой поступок ужасным и «не имеющим оправдания».

Никиту Журавеля задержали в мае в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам обвиняемого, он сделал это за вознаграждение в 10 тысяч рублей по указанию украинских спецслужб. Против Журавеля возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и хулиганстве, подсудимого доставили в Чечню.

