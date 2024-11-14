Прокурор запросил 28 лет колонии для крановщика, поджегшего военкомат

Прокурор попросил приговорить к 28 годам лишения свободы крановщика Сергея Андреева, которого обвиняют в госизмене и терроризме после поджога военкомата в Москве.

Мужчину обвиняют в государственной измене, терроризме, участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении оружия, передает РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.

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Как утверждает следствие, мужчина в ноябре прошлого года поджог военкомат Академического района столицы. Инструкции по изготовлению взрывчатки он получил от спецслужб Украины в мессенджере.

Суд на этой неделе приговорил педиатра из Москвы Надежду Буянову к 5,5 годам колонии по статье о фейках об армии.



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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПоджогВоенкоматыМосква

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