Прокурор запросил 28 лет колонии для крановщика, поджегшего военкомат
Прокурор попросил приговорить к 28 годам лишения свободы крановщика Сергея Андреева, которого обвиняют в госизмене и терроризме после поджога военкомата в Москве.
Мужчину обвиняют в государственной измене, терроризме, участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении оружия, передает РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
Как утверждает следствие, мужчина в ноябре прошлого года поджог военкомат Академического района столицы. Инструкции по изготовлению взрывчатки он получил от спецслужб Украины в мессенджере.
Суд на этой неделе приговорил педиатра из Москвы Надежду Буянову к 5,5 годам колонии по статье о фейках об армии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актер Антонио Бандерас заявил, что злодеев играть интереснее
- СМИ: США введут санкции против России и КНДР к концу ноября
- Галериста Марата Гельмана включили в реестр террористов и экстремистов
- Главу фонда капремонта Подмосковья задержали по подозрению во взятке
- Шахназаров: Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube
- Прокурор запросил 28 лет колонии для крановщика, поджегшего военкомат
- В Белгородской области были ранены бойцы «Охраны специального назначения»
- Роналду и Месси попали в число претендентов на премию Globe Soccer Awards
- Телеведущего Николаева перевели из реанимации в обычную палату
- Курс доллара впервые за несколько месяцев пробил отметку в 100 рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru