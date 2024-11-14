Прокурор запросил 28 лет колонии для крановщика, поджегшего военкомат

Прокурор попросил приговорить к 28 годам лишения свободы крановщика Сергея Андреева, которого обвиняют в госизмене и терроризме после поджога военкомата в Москве.

Мужчину обвиняют в государственной измене, терроризме, участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении оружия, передает РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.