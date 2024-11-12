Адвокат Черджиев назвал незаконным приговор педиатру Буяновой

По его словам, отсутствуют доказательства вины его подзащитной, в том числе нет аудиозаписи из кабинета, а все обвинения построены на показаниях истицы Анастасий Акиньшиной.

«Никаких доказательств... Кроме того, Акиньшина с самого начала говорила, что ребёнка не было, и её показания были закреплены на очной ставке. А потом она уже изменила свои показания и, соответственно, на этом оговоре и построено обвинение», — пояснил юрист.

Черджиев добавил, что приговор будет обжалован, и выразил надежду на то, что Мосгорсуд его отменит.

Уголовное дело против Буяновой было возбуждено после того, как мать семилетнего мальчика, чей отец погиб на СВО, заявила, что медик назвала правомерными действия Вооруженных сил Украины. Педиатр отрицала, что произносила эти слова, указав, что её оговорили.

Тушинский суд Москвы в итоге признал Буянову виновной и назначил ей 5,5 лет лишения свободы, сообщает RT.

