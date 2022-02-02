Прокурор просит пожизненный срок для обвиняемого по делу о взрывах в метро Москвы

Гособвинение просит приговорить к пожизненному сроку лишения свободы Магомеда Нурова по делу о терактах в метро Москвы в 2010 году. Об этом сообщили во Втором западном окружном военном суде.

Утром 29 марта 2010 года на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» прогремели два взрыва. Погибли 36 человек, более 100 получили ранения. Через несколько дней в больницах умерли еще четыре человека.