Прокурор просит пожизненный срок для обвиняемого по делу о взрывах в метро Москвы
Гособвинение просит приговорить к пожизненному сроку лишения свободы Магомеда Нурова по делу о терактах в метро Москвы в 2010 году. Об этом сообщили во Втором западном окружном военном суде.
Утром 29 марта 2010 года на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» прогремели два взрыва. Погибли 36 человек, более 100 получили ранения. Через несколько дней в больницах умерли еще четыре человека.
По данным следствия, Нуров, ранее вступивший в запрещенное в РФ преступное сообщество «Имарат Кавказ», при подготовке теракта выполнял роль связного и водителя для других соучастников преступления.
Прокуратура также просит удовлетворить иск столичного метрополитена к обвиняемому на 17 млн 49 тысяч рублей.
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