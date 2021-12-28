Планировавшему взрыв в столичном суде стороннику ИГ дали 19 лет колонии

Сторонник террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), планировавший взрыв в военном суде в Москве, приговорен к 19 годам заключения. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области.

В Москве подстрекавшего к взрыву в метро приговорили к 11 годам колонии

Отмечается, что осужденный — гражданин одной из центральноазиатских республик. После теракта он планировал переезд в зону боевых действий на Ближнем Востоке.

«Вторым западным военным судом Умаров А. С. приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — приводит ТАСС сообщение УФСБ.

Приговор суда вступил в законную силу.

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ФОТО: flickr/Joe Gratz
ТЕГИ:Исламское ГосударствоСудМосква
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