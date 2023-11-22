СМИ: Прокурор потребовал шесть лет колонии для подростка за попытки поджечь военкоматы
Прокурор потребовал приговорить 17-летнего Егора Балазейкина к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии за поджог двух военкоматов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщило издание «Фонтанка».
Обвинение полагает, что подросток пытался помешать работе военных комиссариатов. В качестве смягчающих обстоятельств прокурор отметил состояние здоровье обвиняемого, его возраст и явку с повинной.
Балазейкина был задержан с поличным в Кировске (Ленинградская область) 28 февраля после того, как он метнул в военкомат коктейль Молотова. До этого он также пытался поджечь военкомат в Красногвардейском районе северной столицы. Оба здания не загорелись.
Ранее двадцатилетнюю жительницу Ярославской области приговорили к шести годам заключения за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru