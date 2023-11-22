СМИ: Прокурор потребовал шесть лет колонии для подростка за попытки поджечь военкоматы

Обвинение полагает, что подросток пытался помешать работе военных комиссариатов. В качестве смягчающих обстоятельств прокурор отметил состояние здоровье обвиняемого, его возраст и явку с повинной.

Балазейкина был задержан с поличным в Кировске (Ленинградская область) 28 февраля после того, как он метнул в военкомат коктейль Молотова. До этого он также пытался поджечь военкомат в Красногвардейском районе северной столицы. Оба здания не загорелись.

Ранее двадцатилетнюю жительницу Ярославской области приговорили к шести годам заключения за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

