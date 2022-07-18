Прокурор потребовал для основателя проекта «Омбудсмен полиции» шесть лет колонии

В ходе судебных прений прокурор также просил суд лишить Воронцова «специального звания майор полиции».

Кроме того, гособвинитель потребовал запретить Воронцову в течение 10 лет «заниматься администрированием сайтов, страниц и иных ресурсов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет».

Основатель проекта «Омбудсмен полиции» был ранее задержан по подозрению в вымогательстве. Он требовал у бывшего полицейского около 300 тысяч рублей за отказ от публикации личных снимков экс-правоохранителя.

