Прокурор потребовал для основателя проекта «Омбудсмен полиции» шесть лет колонии
Гособвинитель потребовал на шесть лет отправить в колонию основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по делу о вымогательстве и оскорблении полицейского, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
В ходе судебных прений прокурор также просил суд лишить Воронцова «специального звания майор полиции».
Кроме того, гособвинитель потребовал запретить Воронцову в течение 10 лет «заниматься администрированием сайтов, страниц и иных ресурсов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет».
Основатель проекта «Омбудсмен полиции» был ранее задержан по подозрению в вымогательстве. Он требовал у бывшего полицейского около 300 тысяч рублей за отказ от публикации личных снимков экс-правоохранителя.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 548 / сут.
Умерли
382 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 531 / сут.
- В МВД ЛНР назвали причину взрыва в драмтеатре Мариуполя
- Глава МИД Венгрии рассказал о седьмом пакете антироссийских санкций
- В ЛНР заявили об установлении контроля над Северском
- Путин поручил реализовать предложения по подготовке IT-специалистов
- Захарова заявила, что Лондон политизирует смерть британского наёмника в ДНР
- Прокурор потребовал для основателя проекта «Омбудсмен полиции» шесть лет колонии
- Помощник Путина заявил об изменении условий для переговоров с Украиной
- ЕС включил в новый список санкций 48 россиян и 9 организаций
- Иск против Шевчука отправили из Петербурга обратно в Уфу
- Путин уволил уполномоченного РФ при ЕСПЧ Виноградова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru