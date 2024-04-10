Прокурор оспорил условный срок для водителя, сбившего поэта Рубинштейна

Останкинский межрайонный прокурор оспорил приговор в отношении 63-летнего водителя Александра Димова, сбившего на пешеходном переходе в Москве поэта Льва Рубинштейна. Об этом говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры.

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Накануне суд признал мужчину виновным по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему назначили 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно и лишили права управлять транспортными средствами на 2,5 года.

Прокуратура посчитала такой приговор слишком мягким, оспорив его.

76-летнего Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января нынешнего года. Поэта госпитализировали в НИИ скорой помощи Склифосовского, где он позднее скончался 14 января.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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