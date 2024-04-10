Прокурор оспорил условный срок для водителя, сбившего поэта Рубинштейна

Накануне суд признал мужчину виновным по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему назначили 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно и лишили права управлять транспортными средствами на 2,5 года.

Прокуратура посчитала такой приговор слишком мягким, оспорив его.

76-летнего Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января нынешнего года. Поэта госпитализировали в НИИ скорой помощи Склифосовского, где он позднее скончался 14 января.

