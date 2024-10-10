СМИ: Прокуратура Японии требует 3,5 года тюрьмы для россиянина Совы за обход санкций

Прокуратура Японии запросила 3,5 года тюремного срока для руководителя торговой компании Astrade Андрея Совы, обвиняемого в экспорте товаров в РФ в обход санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда.

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Сторона обвинения настаивает, что в деле нет смягчающих обстоятельств. Также требует оштрафовать компанию Совы более, чем на $33 тысячи.

Защита гражданина России выступает за замену срока на условный, уточняя, что действия подсудимого не нанесли ущерб кому-либо.

Предприниматель был задержан в городе Осака 10 июля. Его обвиняют в нарушении японского законодательства в сфере валютных операций и внешней торговли. По версии следствия, Сова поставлял в Россию товары японского производства определенной категории без получения необходимого разрешения министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Подобный арест стал первым в Японии по обвинению в экспорте товаров в РФ в обход санкционного режима, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ОбвинениеРоссиянеЯпония

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