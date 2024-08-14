Прокуратура Польши заочно обвинила в шпионаже россиянина Павла Рубцова

В сообщении говорится, что гражданин РФ якобы «передавал российской разведке сведения, передача которых могла нанести вред республике».

В ведомстве добавили, что обвинительное заключение в отношении Рубцова было направлено в Окружной суд города Пшемысль.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил ассистента по безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Вадима Голду к 14 годам заключения за шпионаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».