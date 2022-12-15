Прокуратура ведет проверку из-за пожара в Ангарске
На территории нефтеперерабатывающего комбината в Ангарске произошел пожар, сообщает иркутская региональная прокуратура.
Организована проверка исполнения законодательства в сфере промышленной безопасности. Пожар вспыхнул на промплощадке «Ангарской нефтехимической компании» утром 15 декабря.
Возгорание локализовано на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Пострадали два человека, которых доставили в медсанчасть.
Ранее пожар с человеческими жертвами произошел в Чувашии. Там сгорел частный жилой дом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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