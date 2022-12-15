Прокуратура ведет проверку из-за пожара в Ангарске

На территории нефтеперерабатывающего комбината в Ангарске произошел пожар, сообщает иркутская региональная прокуратура.

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Организована проверка исполнения законодательства в сфере промышленной безопасности. Пожар вспыхнул на промплощадке «Ангарской нефтехимической компании» утром 15 декабря.

Возгорание локализовано на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Пострадали два человека, которых доставили в медсанчасть.

Ранее пожар с человеческими жертвами произошел в Чувашии. Там сгорел частный жилой дом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Пожары
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