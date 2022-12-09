При пожаре в Чувашии погибли три человека
9 декабря 202200:02
Пожар с человеческими жертвами произошел в Чувашии, сообщает «РЕН ТВ».
В селе Полянки Ядринского района сгорел частный жилой дом. В огне погибли три человека.
Возгорание локализовано на площади 40 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее двое маленьких детей погибли при пожаре в доме в Багаевском районе Ростовской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru