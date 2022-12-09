В селе Полянки Ядринского района сгорел частный жилой дом. В огне погибли три человека.

Возгорание локализовано на площади 40 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее двое маленьких детей погибли при пожаре в доме в Багаевском районе Ростовской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

