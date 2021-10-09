Прокуратура в Перми выясняет причину изменения цвета в четырех реках

Прокуратура организует забор проб сточных вод. Также будут взяты сведения из контрольно-надзорных органов, ПАО «Т Плюс», ООО «Пермской сетевой компании» (ПСК) о выданных разрешениях для сброса стоков в четыре реки.

По итогам проверки прокуроры дадут правовую оценку ситуации и, в случае выявления нарушений, примут меры прокурорского реагирования.

По данным портала 59.ru, в ПАО «Т Плюс» сообщали, что добавили специальный краситель в воду для батарей, чтобы обнаружить утечки теплоносителей. Активный краситель соответствует санитарным нормам, отметили в компании.

Ранее цвет озера, расположенного около села Терновка Россошанского района Воронежской области, изменился на розовый. Районные власти обратились к экологам и санитарным врачам для выяснения причин произошедшего, передает ТАСС.

