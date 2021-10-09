Прокуратура в Перми выясняет причину изменения цвета в четырех реках
Реки Егошиха, Данилиха, Ива и Кама позеленели. Причины изменения цвета воды выясняет Пермская межрайонная природоохранная прокуратура. В связи с инцидентом началась проверка, сообщается на сайте ведомства.
Прокуратура организует забор проб сточных вод. Также будут взяты сведения из контрольно-надзорных органов, ПАО «Т Плюс», ООО «Пермской сетевой компании» (ПСК) о выданных разрешениях для сброса стоков в четыре реки.
По итогам проверки прокуроры дадут правовую оценку ситуации и, в случае выявления нарушений, примут меры прокурорского реагирования.
По данным портала 59.ru, в ПАО «Т Плюс» сообщали, что добавили специальный краситель в воду для батарей, чтобы обнаружить утечки теплоносителей. Активный краситель соответствует санитарным нормам, отметили в компании.
Ранее цвет озера, расположенного около села Терновка Россошанского района Воронежской области, изменился на розовый. Районные власти обратились к экологам и санитарным врачам для выяснения причин произошедшего, передает ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+56 608 / сут.
Умерли
215 тыс.+1 904 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+41 615 / сут.
- Прокуратура в Перми выясняет причину изменения цвета в четырех реках
- Число жертв теракта в мечети Афганистана увеличилось до 150
- Число жертв контрафактного алкоголя в Оренбуржье выросло до 29 человек
- Владелец украденного рюкзака огорчился, что грабители из посольства США не вышли на связь
- Вучич обвинил Европу в ситуации с ростом цен на газ
- Совместные поездки раскритиковали в президентском Совете
- Глава Apple рассказал об истинном предназначении iPhone
- «Паленка». По делу о контрафактном алкоголе проходят уже семеро фигурантов
- Захарова дала ироничный комментарий по поводу прошедших в ФРГ выборов
- Экипажи ДПС задержали в Томске пьяного водителя, который хотел скрыться на тракторе в лесу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru